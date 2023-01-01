Сотовый поликарбонат — полимерный лист с ячеистой структурой. У него — два слоя, соединенных между собой ребрами жесткости. Ячеистая структура материала обеспечивает ему легкость, прочность, износоустойчивость, звуко- и теплоизоляцию.

В нашем интернет-магазине можно заказать поликарбонат толщиной от 3 до 16 мм и шириной 6 - 12 метров. Ваша теплица, парник, навес, веранда, перегородка и другая конструкция будет защищать от непогоды не хуже, чем другие материалы. Материал распространен в садоводстве, промышленности, городском строительстве, уличной рекламе, дизайне.

Достоинства сотового поликарбоната

Механические свойства поликарбоната дают ему возможность создавать здоровую конкуренцию стеклу, металлу и акрилу.

Он не боится ударов, давления, обладает хорошей прочностью на разрыв;

Гибкий - его используют в монтаже изогнутых конструкций;

Термосберегающий;

Не подвержен влиянию УФ-лучей и выдерживает температуры от -40 до +120°С;

Прозрачный и цветной поликарбонатный лист пропускает свет, но с разной интенсивностью;

Весит вдвое меньше акрила, втрое меньше стекла;

Звукоизоляционный.

Как выбрать сотовый поликарбонат?

Выбор зависит от его применения:

Для уличных конструкций следует предусмотреть защитное покрытие от ультрафиолета.

Для теплицы - сотовый поликарбонат толщиной 4 - 8 мм. Такой материал очень надежен, прослужит 15 лет и легко гармонирует с древесиной и коваными изделиями.

Для кровли, навесов, козырьков, ограждающих конструкций подходят листы бронзового оттенка.

Для скатной крыши выбирают поликарбонат с высотой волны не более 15 мм.

Ориентируйтесь на размер конструкции. Чем больше проект, тем шире должны быть листы, чтобы стыков было как можно меньше.

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