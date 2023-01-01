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Поликарбонат

Сотовый поликарбонат

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Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.40кг/м2 (прозрачный) Мультигрин пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.40кг/м2 (прозрачный) Мультигрин пленка с 1 стороны
2 088 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.42кг/м2 (прозрачный) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.42кг/м2 (прозрачный) Мультигрин
2 095 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (белый) UltraPlast 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (белый) UltraPlast 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 123 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (гранат) UltraPlast 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (гранат) UltraPlast 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 123 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (оранжевый) UltraPlast 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (оранжевый) UltraPlast 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 123 /лист
0
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Teppol 0,47 кг/м2 пленка с 1 стороны
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Teppol 0,47 кг/м2 пленка с 1 стороны
2 145 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Сибирские теплицы 0,52кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Сибирские теплицы 0,52кг/м2 пленка с 1 стороны
2 214 /лист
0
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Соталюкс 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Соталюкс 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 227 /лист
0
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Sellex Avangard, 0,47кг/м2
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Sellex Avangard, 0,47кг/м2
2 296 /шт
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Unipol 0,51кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Unipol 0,51кг/м2 пленка с 1 стороны
2 333 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (синий) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (синий) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (терракот) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (терракот) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (бирюза) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (бирюза) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (бронза) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (бронза) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (гранат) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (гранат) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (желтый) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (желтый) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (зеленый) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (зеленый) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (красный) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (красный) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм (оранжевый) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм (оранжевый) Unipol 0,47кг/м2 пленка с 1 стороны
2 340 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (прозрачный) Мультигрин пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (прозрачный) Мультигрин пленка с 1 стороны
2 353 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (красный) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (красный) Мультигрин
2 470 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (бирюза) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (бирюза) Мультигрин
2 470 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (гранат) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (гранат) Мультигрин
2 470 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (зеленый) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (зеленый) Мультигрин
2 470 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (синий) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (синий) Мультигрин
2 470 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (оранжевый) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (оранжевый) Мультигрин
2 470 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (желтый) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (желтый) Мультигрин
2 470 /лист
0
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (бронза коричневая) Мультигрин
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.47кг/м2 (бронза коричневая) Мультигрин
2 470 /лист
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Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Соталюкс 0,47кг/м2 пленка с 2 сторон
Сотовый поликарбонат 2100х6000х4мм (прозрачный) Соталюкс 0,47кг/м2 пленка с 2 сторон
2 484 /лист
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Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.50кг/м2 (прозрачный) Мультигрин пленка с 1 стороны
Поликарбонат 2100х6000х4мм 0.50кг/м2 (прозрачный) Мультигрин пленка с 1 стороны
2 508 /лист
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Сотовый поликарбонат — полимерный лист с ячеистой структурой. У него — два слоя, соединенных между собой ребрами жесткости. Ячеистая структура материала обеспечивает ему легкость, прочность, износоустойчивость, звуко- и теплоизоляцию.

В нашем интернет-магазине можно заказать поликарбонат толщиной от 3 до 16 мм и шириной 6 - 12 метров. Ваша теплица, парник, навес, веранда, перегородка и другая конструкция будет защищать от непогоды не хуже, чем другие материалы. Материал распространен в садоводстве, промышленности, городском строительстве, уличной рекламе, дизайне.

Достоинства сотового поликарбоната

Механические свойства поликарбоната дают ему возможность создавать здоровую конкуренцию стеклу, металлу и акрилу.

  • Он не боится ударов, давления, обладает хорошей прочностью на разрыв;
  • Гибкий - его используют в монтаже изогнутых конструкций;
  • Термосберегающий;
  • Не подвержен влиянию УФ-лучей и выдерживает температуры от -40 до +120°С;
  • Прозрачный и цветной поликарбонатный лист пропускает свет, но с разной интенсивностью;
  • Весит вдвое меньше акрила, втрое меньше стекла;
  • Звукоизоляционный.

Как выбрать сотовый поликарбонат?

Выбор зависит от его применения:

  • Для уличных конструкций следует предусмотреть защитное покрытие от ультрафиолета.
  • Для теплицы - сотовый поликарбонат толщиной 4 - 8 мм. Такой материал очень надежен, прослужит 15 лет и легко гармонирует с древесиной и коваными изделиями.
  • Для кровли, навесов, козырьков, ограждающих конструкций подходят листы бронзового оттенка.
  • Для скатной крыши выбирают поликарбонат с высотой волны не более 15 мм.

Ориентируйтесь на размер конструкции. Чем больше проект, тем шире должны быть листы, чтобы стыков было как можно меньше.

Мы доставим товар в любую точку Екатеринбурга, Свердловской области и всей России.

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